Die perfekte (SOMMER-) Lektüre

Man kann wirklich sagen: Ich hab dieses Buch verschlungen! Der Autor versteht es, die Leser vom Anfang bis zum Ende zu fesseln. Die Geschichte beginnt düster – es ist Endzeitstimmung (genial beschrieben) in Rom. Die junge Pariser Journalistin Claire recherchiert dort für einen neuen Artikel und begegnet einem Mann, der sie in seinen Bann zieht. Er ist anders – wissend und voller Liebe – und erzählt ihr von seiner Heimat, einem neuen Utopia auf einer unbekannten Insel im Atlantik. Claire folgt ihm dorthin und findet eine Gemeinschaft hoch entwickelter Menschen vor, mit außerordentlichen Fähigkeiten und Lehren.

Michael Weger schreibt großartig. In seinem Roman finden sich archetypische Menschheitsthemen anhand des Entwicklungsweges von Claire grandios verkörpert. Sie ist es auch, die durch einen Bericht in der Weltpresse die beseelte Gemeinschaft auf SHARE in große Gefahr bringt … und für die Leser entwickelt sich die Science-Fiction-Liebesgeschichte in einen rasanten Thriller. Nur eine höhere Macht kann die Lage noch retten. Doch das Schicksal hat andere Pläne…

SHARE ist ein wundervoller tiefer Roman, sehr gut erzählt und spannend bis zur letzten Seite!

Max Oberpriller

Zwei Leserstimmern:

Das ist ein Buch, das man zu denen ins Regal stellt, die man wieder und wieder zur Hand nimmt. Fesselnde Geschichte, beeindruckende Bilder, Lesevergnügen. Michael Weger ist wahrlich ein Erzähler.“ – Waltraud Hintermann – Kulturmanagerin „Drei Bücher in einem: Ein Science-Fiction-Roman, so aufwühlend wie hoffnungsvoll und beruhigend. Eine Liebesgeschichte, gleichermaßen berührend wie spannend. Ein Lebens- und Liebesratgeber, der Gänsehaut auslöst.“ – Martina Weiss – Bibliothekarin

Michael Weger

SHARE

Die Teile der Liebe

Roman

Hardcover

368 Seiten

ISBN 978-3-931560-63-8

€ 19,40

Sheema Medien Verlag

Auch als E-Book erhältlich

Link zum Buch:

https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3931560635/wwwsheemaverl-21

