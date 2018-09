Spannungen lösen mit „The Journey“

tip-Magazin | Anders Leben | 6 Stunden her

Wann hast du das letzte Mal einen Ganzkörper-Check durchgeführt, um ungesunde Spannungen zu lösen?

Wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass dein Körper in einigen Bereichen angespannt ist. Vielleicht spürst du ein körperliches Unbehagen oder vielleicht eine Art von Festhalten oder Kontraktion irgendwo in deinem Körper.

Oder vielleicht hast du eine Art hohles Gefühl in deinem Bauch, oder deine Atmung ist flach oder eingeschränkt, oder vielleicht liegt eine gewisse Schwere in deiner Brust, die das Atmen erschwert.

Die meisten Menschen haben die Angewohnheit, Körpersignale zu ignorieren und sind sich nicht bewusst, dass durch diese Signale unser Körper um Hilfe bittet. Die meisten Menschen achten nur dann darauf, wenn die Signale stärker werden, oder vielleicht erst dann, wenn sie bereits krank sind.

Es ist also großartig, positive Maßnahmen zu ergreifen, bevor die Körpersignale ansteigen. Und daher ist dies deine Einladung, genau das zu tun!

Brandon Bays bietet eine kostenlose 1-stündige Sitzung an, in der sie dich durch eine vollständige interne „Körperuntersuchung“ führt, um mögliche Spannungen in deinem System zu entdecken und mindestens eines oder zwei von ihnen zu lösen und zu entspannen.

Dies ist eine fantastische Gelegenheit und du kannst LIVE dabei sein.

Es wird eine Live-Übertragung mit Tausenden von Menschen aus vielen verschiedenen Ländern sein, die gleichzeitig zusammen kommen.

Brandon wird folgende Themen ansprechen:

Wie finde ich heraus, was genau mein Körper mir zu sagen versucht?

Was kann ich tun, wenn ich eine Spannung in meinem Körper entdecke?

Wichtige Schlüssel zur Freisetzung des emotionalen Gepäcks, das du vielleicht viele Jahre lang herumgetragen hast.

Das Live Webinar mit Brandon Bays (auf Englisch) findet am kommenden Sonntag, 16.09. um 12Uhr statt und du kannst dich mit einem Klick auf dem Link registrieren, um mit dabei zu sein.

Hier der Link

https://events.thejourney.com/live-with-brandon/

Weitere Informationen über Brandon Bays und The Journey erhälst du auf unserer Website www.brandonbays.de oder du meldest dich direkt bei uns im Büro.

Germany@thejourney.com, +49-30-48491638

