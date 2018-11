Spirit Movies: Online und auf DVD

tip-Magazin | Filme | 10 Stunden her

Du verspürst einen spontanen Impuls nach einem guten Film – einen Film, der dir neue Impulse schenkt, dich zu neuen Blickwinkeln einlädt und dein Herz bewegt?

Kultfilme wie What the Bleep do we (k)now, die Spiegelbestseller EMOTION und ILLUSION TOD und exklusive Neuheiten wie DIE LIEBE DEINES LEBENS und HEAL erwarten dich auf Spirit Movies online – der deutschsprachigen Plattform für Online-Filme aus den Bereichen Wissenschaft, Spiritualität und Bewusstsein. Du findest hier Filme, die deine bisherige Weltsicht erweitern und verändern können, die persönliche, spirituelle Erfahrungen stärken, dein Herz bewegen und dazu beitragen, dass unsere Welt ein neues Verständnis über persönliche und globale Zusammenhänge entwickelt.

Ob Dokumentationen, Portraits oder Spielfilme. Spirit Movies online bietet dir ein breites Repertoire für einen inspirierenden Abend. Allein oder gemeinsam mit Familie und Freunden.

Hier geht`s direkt zur Spirit Movies online Plattform: https://www.spirit-movies-online.de/

Weihnachtsaktion 25 % Rabatt auf DVD`s

Du möchtest die Spirit Movies lieber auf DVD – vielleicht als Weihnachtsgeschenk für Deine Liebsten?

Alle Jahre wieder sind wir auf der Suche nach dem optimalen Weihnachtsgeschenk und vielleicht taucht dabei unvermittelt die Frage auf, wo kann ich bewusst, mit Sinn und Herz ein besonderes Geschenk für meine Liebsten finden? Darum ist es gut zu wissen, dass wir in unserem Shop eine Weihnachtsaktion für dich ins Leben gerufen haben mit der du 25 % Rabatt auf ausgewählte Filme erhältst.

Für viele Menschen sind die Spirit Movies der Beginn einer Reise in ein bewusstes und authentisches Leben in Leichtigkeit. Vielleicht denkst du, dass dies „nur“ durch einen Film unmöglich ist, doch die Erkenntnisprozesse sind immer wieder erstaunlich. Plötzlich kommt ein Impuls, nach dem vielleicht schon so lange gesucht wurde. Oder es fällt einem wie Schuppen von den Augen, was bislang verborgen war. Spirit Movies sind mehr als nur Filme und Dokumentationen: Sie tragen dazu bei, dass sich das kollektive Bewusstsein verändert, indem sie inspirieren und neuen Möglichkeiten Raum in uns schenken.

In den Kurzbeschreibungen der Produkte in unserem Shop steht ein Gutscheincode. Mit Eingabe des Gutscheincodes erhältst du 25 % Rabatt auf jedes Produkt in der Kategorie Weihnachtsaktion.

Hier geht´s direkt zur Weihnachtsaktion: https://shop.horizonworld.de/weihnachtsaktion/

