The Journey – die Verbindung mit allem

tip-Magazin | Lebenshilfe | 21 Stunden her

Als meine Freundin mir vor 18 Jahren das Buch von Brandon Bays `The Journey – ein Highway zur Seele‘ schenkte, da hatte ich schon vieles ausprobiert, um mir selbst näher zu kommen. Ich wollte herauszufinden, was mich glücklich und zufrieden macht oder zumindest herauszufinden, was mich immer wieder in eine depressive Stimmung verfallen ließ, obwohl ich doch alles hatte, was ich brauchte um glücklich zu sein.

Das Buch hat mich tief im Herzen berührt und da meine Freundin eine positive Erfahrung bei einer Journey Practitioner gemacht hatte (eine von Brandon Bays ausgebildete Begleiterin) vereinbarte ich einen Termin bei ihr. Ich erlebte die befreiendste Reise meines Lebens.

Was meinen seelischen Zustand nach der Journey vollkommen veränderte, war die „wieder gefundene“ Verbindung zur Essenz. Durch das Annehmen und Einlassen der in dem Journey Prozess aufkommenden Emotionen, war es zuerst wie etwas loszulassen und dann ein sich öffnen in das was Brandon ‚die Quelle‘ nennt. Es ist eine bewusste Erfahrung der Verbindung mit allem. Die Leere, die ich seit meiner Teenager Zeit immer wieder erlebt hatte und die ich vergeblich zu reparieren versucht hatte, war nicht mehr da und ist auch nicht mehr zurück gekehrt.

Für mich ist der Journey Prozess eine im Grunde einfache und natürliche Herangehensweise um zum einen die Ursachen unserer ‚Baustellen‘ ans Tageslicht zu holen und diese auch vollständig zu verarbeiten. Zum anderen begegnen wir uns dort wieder, an der die Blockade entstanden ist und wir erhalten einen direkten, spürbaren Zugang zu unserer Essenz, der Lebensfreude, dem immensen Potential, welches in uns allen steckt und das zu erfahren und zu leben ist für mich ein Leben in Fülle und Erfüllung.

Bettina Hallifax, Journey Presenter & Practitioner

BrandonBays.de

fb.me/www.BrandonBays.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge