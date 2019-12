tip-Magazin | The Journey | 29 Minuten her

Schau in deinem Inneren nach – gibt es da irgendetwas, das du bereust oder für das du dich verurteilst? Oder gibt es in deinem Lebens einen Menschen, dem du Vergebung vorenthälst?

Mehr als jedem anderen fügen Mangel an Vergebung uns selbst Schmerzen zu.

Vielleicht ist jetzt der Moment, den ganzen aufgestauten Schmerz loszulassen, mitsamt aller Urteile und Vorwürfe.

Webinar „Vergebung und Loslassen, was Dir nicht mehr dient.“

Beim letzten Gratis Webinar in 2019 begleite dich mit einer Meditation und geführten Innenschau zum Thema “Vergebung und Loslassen, was dir nicht mehr dient”.

Nimm dir eine gute Stunde Zeit, such dir einen ungestörten Platz, schalte alle Ablenkungen aus und sei offen und neugierig, was du in dieser kurzen Zeit erkennen und vielleicht sogar verabschieden kannst.

Du findest das Webinar auf meinem Youtube Channel unter diesem Link. https://youtu.be/Sgu5CYtdyz0

Falls du Fragen hast oder mehr Informationen möchtest, melde dich gerne bei mir.

Von Herzen wünsche ich Dir zauberhafte Festtage und einen gesunden und freudigen Start ins Neue Jahr.

