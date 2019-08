Was ist eigentlich „glücklich coachen“?

tip-Magazin | Was ist eigentlich ... | 19. August 2019

Bedeutet es, dass Du anschließend direkt glücklicher bist? Nicht unbedingt. Es kann sein, dass Dir zunächst einmal noch bewusster wird, was alles in Deinem Leben verändert werden muss. Es kann sein, dass Du zunächst einmal völlig frustriert bist, wenn Du Dir klar machst, was alles schief läuft in Deinem Leben. Es kann aber auch sein, dass Du so dankbar bist für das, was Du alles schon Gutes in Deinem Leben erreicht hast.

All das ist gut. Denn all das bietet eine Basis für noch mehr Glück in Deinem Leben!

Wie läuft ein Glücks-Coaching ab?

Wir schauen zunächst einmal gemeinsam, in welchem Bereich Deines Lebens Du nicht so glücklich bist, wie Du es gern wärst. D.h., Du erzählst mir, wo Du nicht so glücklich bist, wo es noch Entwicklungspotenzial gibt. Dabei ist es möglich, dass Dir auffällt, dass es einen bestimmten Punkt in Deinem Leben gab, an dem Du Dich entschieden hast, so zu leben, wie Du es gerade tust. Es kann auch sein, dass es sich dabei um ein Familienmuster handelt, was schon sehr lange von den Eltern an die Kinder in Deiner Ahnenlinie weitergegeben wurde.

Und dann machen wir z.B. eine Übung. Das kann eine Übung aus dem NLP sein, wie eine Timeline oder eine systemische Aufstellung, bei der alle Deine Persönlichkeitsanteile, die daran beteiligt sind, dass Du nicht so glücklich bist, wie Du es eigentlich sein könntest, einmal wahrgenommen werden und zu Wort kommen. Ich nutze auch gern Orakelkarten, wie z.B. die „Karten der Kraft“ oder die „Glückskarten“, mit denen wir uns den Themen nähern können. Schon das kann sehr erhellend für den Prozess sein.

Solltest Du in diesen Übungen sehr nah an Deine Gefühle kommen, werden wir diese mit EFT beklopfen oder auch mit der Glücks-Reiki-Lösungsmethode das Thema angehen.

Es geschieht immer nur so viel, wie Du und Dein System im Moment verarbeiten kann. Das ist ganz wichtig in diesem Prozess.

Und am Schluss der Sitzung schauen wir, was sich gelöst hat und welche Auswirkungen das möglicherweise auf Deinen Alltag hat – und natürlich auf Deine Glücksfähigkeit.

„Glücklich coachen“ kann sowohl persönlich, als auch telefonisch oder per Skype geschehen!

