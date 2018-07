Was ist eigentlich Permakultur?

tip-Magazin | Was ist eigentlich ... | 24 Stunden her

Permakultur – von dauerhafter Bodenkultur abgeleitet – beruht auf einem Denken in ökologischen Zusammenhängen und Wechselwirkungen, mit dem Ziel, dauerhafte, sich selbst erhaltende Systeme aus Pflanzen, Tieren und Menschen zu entwickeln. Permakultur ist viel mehr als nur biologisch gärtnern, es ist ein Konzept für einen zukunftsfähigen Lebensstil.

Die Ethik der Permakultur

• Sorge für die Erde,

• Sorge für die Menschen und

• Teile gerecht und schränke dich ein

Sorge für die Erde bedeutet Sorge für alle belebten und unbelebten Dinge: Böden, Arten und Unterarten, Atmosphäre, Wälder, Kleinlebensräume, Tiere und Gewässer. Sie umfasst unschädliche und wiederherstellende Tätigkeiten, aktiven Naturschutz, verantwortungsvolle und sparsame Nutzung von Ressourcen und „rechtschaffene Arbeit“ (Arbeit für nützliche und produktive Systeme).

Sorge für die Erde bringt auch Sorge für die Menschen mit sich, damit für unsere Grundbedürfnisse nach Nahrung, Unterkunft, Bildung, sinnvoller Beschäftigung und geselligem menschlichem Kontakt gesorgt wird. Sorge für die Menschen ist wichtig, denn obgleich die Menschheit nur einen kleinen Teil des gesamten Lebensgefüges der Welt ausmacht, haben wir doch entscheidenden Einfluss darauf. Wenn wir unseren Grundbedarf decken können, dann brauchen wir uns auf keine großflächig zerstörerischen Methoden gegen die Erde einzulassen.

Der dritte Teil der grundlegenden Ethik der „Sorge für die Erde“ ist der Beitrag von überschüssiger Zeit, Geld und Energie, um die Ziele der Sorge für Erde und Menschen zu erreichen. Das bedeutet, dass, nachdem wir uns um unsere Grundbedürfnisse gekümmert und unsere Systeme nach unserem besten Vermögen gestaltet haben, wir unseren Einfluss und unsere Energien ausdehnen können, um anderen zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Die Ethik der Permakultur umfasst Umweltorientierte, gemeinschaftliche und wirtschaftliche Systeme. Es geht um Kooperation statt Konkurrenz.

Umsetzung „Sorge für die Erde“:

• Begrenzung des Wachstums

• Beachtung der Langzeitfolgen – Schaffung kontrollierbarer, nachhaltiger Systeme

• Kultivierung kleiner Flächen. Energieintensive in kleinem, Energieextensive Systeme in großem Maßstab.

• Vielfalt statt Monokultur zur Vorbeugung sozialer und ökologischer Veränderungen

• Erhöhung des Gesamtertrags den ein- und mehrjährige Pflanzen und Tiere abwerfen. Gesparte Energie ist Gewinn.

• Verwendung physikalischer (Sonne, Wind und Wasser) und biologischer (Pflanze und Tier) Niedrigenergiesysteme, zur Gewinnung und Erhaltung von Energie.

• Nahrungsanbau in den Städten.

• Unterstützung von Menschen die eigenständig werden wollen und Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft.

• Aufforstung und Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit.

• Vorhandene Ressourcen bestmöglich nutzen und alle Abfälle wiederverwerten.

• In Lösungen denken und handeln und nicht in Problemen.

• Arbeiten wo es einen Sinn macht.

Die Permakultur-Gestaltungsprinzipien nach David Holmgren





• Beobachte und handle

Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters

Funktionalität geht vor Ästhetik

• Fange die Energie ein und bewahre sie

Schmiede das Eisen so lange es heiß ist

• Fahre eine Ernte ein

Mit leerem Magen lässt es sich schwer arbeiten

• Schränke dich ein und lass die Natur dich regulieren

Handle so, dass die 7. Generation nach dir,

auch noch die gleiche Lebensqualität vorfindet

• Nutze und schätze erneuerbare Ressourcen und Leistungen

Lass der Natur ihren Lauf

• Produziere keinen Abfall

Keine Verschwendung – keine Not

• Gestalte zuerst das Ganze, dann das Detail

Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

• Integrieren ist besser als zerteilen

Viele Hände machen ein rasches Ende

• Finde kleine und langsame Lösungen

Hochmut kommt vor dem Fall

Steter Tropfen höhlt den Stein

• Nutze und schätze die Vielfalt

Setze nicht alles auf eine Karte

• Nutze die Randzonen und schätze das Marginale

Glaub nicht, dass du auf dem richtigen Weg bist, bloß weil jeder darauf geht

• Nutze und reagiere auf Veränderungen mit Kreativität

Vision bedeutet nicht, die Dinge zu sehen wie sie sind, sondern wie sie sein werden

Textveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Bernhard Gruber: https://permakultur.wordpress.com

Hier die „Kleine Permakulturfibel“ bestellen: https://permakultur.wordpress.com/permakultur-fibel/

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge