Was macht der Blutmond mit Dir?

Heute ist es so weit. Lange wurde sie angekündigt, die längste Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Genau 103 Minuten wird der Mond heute abend von 20.24 Uhr an verdunkelt.

Früher, als das Wissen um die astronomischen Zusammenhänge noch nicht so verbreitet waren, glaubten die Menschen, das sei ein böses Omen – ein Zeichen dafür, dass das Ende aller Zeiten gekommen sei.

In der nordischen Mythologie jagt der böse Wolf Hati den Wagen des Mondgottes Mani. Wenn er ihn erreicht, beginnt damit das Ragnarök – das Ende der bis dahin bekannten Welt.

Die alten Chinesen glaubten, ein Drache würde den Mond verspeisen und man könne ihn nur mit Feuerwerk und lautem Krach vertreiben.

Die Ägypter gingen davon aus, dass der Gott Seth eins von Horus Augen stehlen, das den Mond symbolisiert (das andere steht für die Sonne). Aber glücklichweise wurde es von Toth, dem Gott der Heilkunst wiedergefunden, und geheilt an Horus zurückgegeben.

Auch in anderen Kulturen war dieser besondere Zustand Quelle für besondere Mythen. So glaubten die Ureinwohner der Amazonasgegend, der Mond sei von einem Pfeil getroffen und blute deshalb.

Die moderne Wissenschaft erklärt dieses Phänomen sehr einfach damit, dass sich die Erde zwischen Sonne und Mond stellt und deshalb der Mond rot erstrahlt.

Und doch ist es ein wenig unheimlich.

Zumal dieses Phänomen noch von anderen astrologischen Ereignissen begleitet wird. So sind sowohl Merkur, als auch Mars, Saturn, Neptun und Pluto zur Zeit rückläufig, was darauf hindeutet, dass einige Prozesse nicht so schnell vonstatten gehen, wie zu anderen Zeiten.

Und dann gibt es noch die Konjunktion mit Lilith und Mars im Wassermann, dem Freiheitszeichen.

Es ist also eine ganze Menge heute abend los. Wichtig ist, dass wir die Energien nutzen, um mit uns selbst ins Reine zu kommen. Tief in uns hieinzuhören und alles, was uns einengt oder belastet, loszulassen.

Ich wünsche Euch eine magische Nacht!

