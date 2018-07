Was sind eigentlich Access Bars®?

tip-Magazin | Was ist eigentlich ... | 6 Stunden her

Wusstest du, dass sich auf deinem Kopf 32 Punkte befinden, die, wenn sie sanft berührt werden, einfach alles auflösen, was dich davon abhält, zu entspannen und dich auf das volle Leben einzulassen? Alles, was dich in den immer selben Mustern feststecken lässt, wird einfach losgelassen!

Die Access Bars® können sich positiv auf viele Bereiche des Lebens auswirken, wie zum Beispiel auf die Gesundheit und das Gewicht, Geld, Sex und Beziehungen, Schlafproblemen, Ängste, Stress und so vieles mehr.

Eine Behandlung mit den Access Bars® kann eine tiefe Entspannung hervorrufen und es stellt sich eine friedliche, zuversichtliche Ruhe und Klarheit ein. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten, von denen du gar nicht wusstest, dass es sie gibt.

Access Consciousness™ wurde 1987 von Gary M. Douglas in den USA gegründet und wurde seitdem stets weiterentwickelt. Es hat das Leben von Menschen überall auf der Welt verändert.

Gary Douglas sagt dazu: „Im schlechtesten Fall wirst du dich fühlen, als hättest du die beste Massage deines Lebens gehabt. Bestenfalls wird sich dein ganzes Leben in totaler Leichtigkeit zu etwas Größerem verwandeln.

Ziel von Access ist, Menschen zu ermächtigen zu wissen, dass sie wissen.“

Access Bars® ist für Therapeuten genauso geeignet, wie für Menschen, die sich einfach nur mehr Entspannung im Leben wünschen.

Access bietet einfache Methoden, die dich darin ermächtigen, bewusster zu werden und so alle Bereiche in deinem Leben, die für dich nicht (mehr) funktionieren, zu verändern.

Access Bars® Tagesseminar am:

12. August 2018 von 10:00 bis 18:00

15. September 2018 von 10:00 bis 18:00 Uhr

Mit dem Zertifikat von Access Consciousness® kannst du nach dem Kurs deinen Freunden oder deiner Familie Bars®-Sitzungen geben und diese in deiner Praxis anbieten.

Investition: 300€

Wiederholer & Jugendliche von 16-17 Jahren: 150€

Kinder bis 15 Jahre sind in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlos!

Hier kannst Du auf der Access Consciousness Seite schon etwas stöbern.

http://ger.accessconsciousness.eu/kurse/access-bars/

https://youtu.be/DgGbFRjqQPk

Heike Steinke

0163-2170026

heike.steinke@me.com

