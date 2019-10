Was sind eigentlich systemische Aufstellungen?

tip-Magazin | Was ist eigentlich ... | 14 Stunden her

Die Aufstellungsarbeit hat verschiedene Väter und Mütter. Da ist zum einen Virginia Satir, die Familientherapeutin aus der Palo-Alto-Gruppe. Zum anderen aber auch Bert Hellinger, der die Familienaufstellungen in Deutschland entwickelte.

Es gibt verschiedene Arten von Aufstellungen. Bekannt wurden in Deutschland zunächst einmal „Familienaufstellungen“, da viele unserer Probleme in der Kindheit entstanden.

In den Seminaren wird die Kernfamilie eines Teilnehmers aufgestellt. Das bedeutet, derjenige bringt seinen Familienstammbaum der letzten Generationen mit zu dem Seminar. Dann wählt er aus den anderen Teilnehmern sogenannte Stellvertreter für die Mitglieder seiner Familie und auch für sich selbst aus. Diese Auswahl geschieht spontan.

Der Teilnehmer, für den aufgestellt wird, leitet nun die ausgesuchten Stellvertreter an einen Ort im Raum, der ihm stimmig erscheint. Das kann z.B. heißen, dass die ganze Familie kreuz und quer im Raum verteilt ist und jeder in eine andere Richtung schaut.

Wenn nun alle Stellvertreter an ihrem Platz stehen, erzählen sie der Reihe nach, wie sie sich fühlen. Oft gibt es sogar körperliche Symptome, die der Stellvertreter normalerweise gar nicht hat. Das sind dann die Spuren, denen der Aufstellungsleiter folgt.

Im Laufe des Prozesses kommen alle Stellvertreter zu Wort. Das ganze Gefüge kommt in Bewegung. Stück für Stück ordnen sich die Mitglieder der aufgestellten Familie auf neue Weise.

Die neue Ordnung ist erreicht, wenn alle Stellvertreter sich an dem Platz, an dem sie stehen und in den Verbindungen zu den anderen „Familienmitgliedern“ wohl fühlen. Dann tauscht der Teilnehmer, für den die Aufstellung stattfindet, den Platz mit seinem Stellvertreter, um einmal das ganze Gefüge auf sich wirken zu lassen und um diese Energie mit in sein Leben und seinen Alltag zu nehmen.

Das scheint im ersten Moment verwirrend. Im Laufe des Prozesses wird sich allerdings zeigen, dass genau diese Verwirrung zu dem geführt hat, was in der Familie abgelaufen ist. Und vor allem geht es darum, diese Verwirrung und Verwicklung aufzulösen und in diese Familie eine ganz spezifische Ordnung zu bringen, in der alle Familienmitglieder gesehen und geehrt werden.

Manchmal werden in solchen Aufstellungen auch Familiengeheimnisse aufgedeckt, z.B. dass es noch weitere Familienmitglieder gibt, über die nicht gesprochen wird oder, dass ein Familienmitglied, das z.B. im Krieg geblieben ist, eine ganz große Bedeutung für ein Elternteil hatte. Dadurch stellt sich dann manchmal heraus, dass Kinder versuchen, dieses Familienmitglied zu ersetzen, was dazu führen kann, dass jemand das Gefühl hat, fremdbestimmt zu sein.

Eine Aufstellung kann man aus verschiedenen Gründen besuchen. Das können Probleme mit dem Partner oder am Arbeitsplatz sein, aber auch die Ursachen für körperliche Krankheiten können durch eine Aufstellungen erhellt werden.

Inzwischen gibt es noch viele andere Aufstellungsformen, wie z.B. Organisationsaufstellungen, wenn es in einer Firma nicht so gut läuft, Organaufstellungen, wenn wir körperlich krank sind. Oder auch die astrologisch-systemischen Aufstellungen, die davon ausgeht, dass Spannungen, in denen Planeten im Geburtshoroskop zueinander stehen, durch eine Aufstellung gelöst werden können, so dass unser Leben glücklicher und erfolgreicher werden kann.

Und sogar Einzelaufstellungen sind inzwischen entwickelt worden, in denen die Mitglieder der Familie, der Organisation oder auch die Planeten des Horoskops durch sogenannte Bodenanker, als Zettel mit Namen auf dem Boden, verteilt werden und der Aufstellende und / oder der Aufstellungsleiter fühlen nach, wie es dem Teil des Systems an dieser Stelle ging.

Das kann sehr verblüffend sein, wenn jemand z.B. nachfühlt, dass ein Familienmitglied, das als wütend wahrgenommen wurde, in Wirklichkeit sehr traurig war. Dadurch kann sehr viel Heilung in Familien-Beziehungen geschehen.

