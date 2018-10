tip-Magazin | Lebenshilfe | 19 Stunden her

… ohne dass dir jemand bestätigt, dass du liebenswert bist?

Oft sind wir zu hart zu uns selbst, ständig verurteilen und kritisieren wir uns, vergleichen uns mit anderen und empfinden, dass etwas grundsätzlich mit uns nicht stimmt.

Wir werden neidisch auf andere, die alles zu haben scheinen, die „Glückspilze“, die scheinbar vom Leben reicher beschenkt werden.

Wir glauben, dass wir uns verändern müssen und versuchen verzweifelt, das zu erreichen. Und wir hängen an unseren Partnern oder liebsten Menschen und betteln nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, da wir uns ohne diese so leer fühlen.

Je mehr wir andere um Liebe anflehen, desto weiter stoßen wir sie damit von uns weg.

Und selbst, wenn wir die Liebe erhalten, die wir so dringend brauchen, ist es nie genug. Diese Leere, die mit Liebe und Aufmerksamkeit von außen gefüllt werden muss, ist ein Fass ohne Boden.

Was wäre, wenn du dich ganz und vollständig fühlen würdest, ohne dass dir jemand bestätigt, dass du liebenswert bist? Was wenn es ausreichen würde, dich selbst vollkommen zu lieben und alles an dir zu akzeptieren – sogar die Teile, auf die du nicht so stolz bist?

So viele von uns bemühen sich, ihre Mängel und Imperfektion aufzudecken und zu reparieren, anstatt sie zu akzeptieren, zu lieben und zu erkennen, dass wir bereits perfekt sind, bereits vollkommen. Höre auf, die Antworten außerhalb deiner selbst zu suchen.

Im Zentrum deines Wesens befindet sich bedingungslose Liebe. Das ist die Wahrheit dessen, was du wirklich bist. Es ist deine Essenz. Es befindet sich im Herzen deiner stärksten Emotionen. In Wahrheit bist du brillant, kostbar und großartig. Diese Essenz strahlt in uns allen. Wir sind alle Diamanten.

Die längste Love Story die du jemals haben wirst, ist die mit dir selbst, warum nicht gleich beginnen?

The Journey von Brandon Bays

Erlebe Brandon live vom 26.-28.10.2018 in Kirchzarten bei Freiburg

www.brandonbays.de

Germany@thejourney.com

