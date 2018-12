Was wirklich zählt im Leben

tip-Magazin | Bücher | 16 Stunden her

Erkenne Deine Stärken und trau dich, erfolgreich zu sein – Das Erfolgscoaching

Strukturiert, klar auf den Punkt kommend und unspektakulär kommt das Buch von Kathrin Emely Springer daher. Der Schatz dieses Buches entfaltet sich nicht auf den ersten Blick; es bedarf eines Lesers, der sich von der Autorin an die Hand nehmen lässt und durch die unterschiedlichen Aspekte des eigenen Lebens geführt wird. Am Ende der Buchreise steht eine persönliche Wandlung, die viele Aha Erlebnisse beinhaltet.

Es gibt bei in diesem Buch keine vorgefertigten Lösungen und Antworten auf die Frage was Erfolg ist. Statt dessen bietet es Fragestellungen und Beispiele an, die zum Reflektieren anregen.

Was ist für jeden einzelnen Leser der individuelle Erfolg im Leben? Welche Hindernisse zeigten sich?

Mit Erfahrungen und Lebensgeschichten mehrerer Personen werden neue Möglichkeiten und Sichtweisen beschrieben. Die persönlichen Glaubenssätze werden ebenso betrachtet, wie die Erwartungen des Umfelds.

Eigene Ungeduld und mögliche Irrwege auf dem Weg zum Erfolg gehören ebenso dazu, wie Veränderungen im privaten und beruflichen Umfeld.

Spätestens beim Blick in die eigene Familiengeschichte, wenn das eigene Genogramm gezeichnet wird, zeigt sich die Erfahrung der Autorin. Neben den anleitenden Fragen begleitet sie den Leser in der Fähigkeit, Geduld zu haben und bietet praktische Übungen für diese Momente an.

Die Akzeptanz für die Situation des Lesers ist immer im Text spürbar.

Ein umfassender Blick auf Kritik, von wem sie kommt und wie sie uns verändert, gehört ebenfalls dazu.

Die Kombination von Glück und Erfolg rundet das Buch ab. Auch hier werden oft geltende Denkmuster hinterfragt. Die Autorin stellt fest, das inneres Glück zum Erfolg hilft. Das Innere Kind ist ein guter persönlicher Coach zum Erfolg. Daher ist es fast selbstverständlich, dass sich ein Kapitel speziell mit der Erziehung von Kindern zu glücklichen Menschen beschäftigt.

Auf 29 Seiten gibt es mentale Übungen, um glücklich und erfolgreich zu sein.

In klarer, strukturierter Art werden Visualisierungen angeleitet. Wer die Texte nicht selbst aufzeichnen will, findet in den Anmerkungen den Verweis auf die CD der Autorin.

Eine klare Unterteilung mit Zwischenüberschriften, grau hinterlegten Tipps und optisch markierten Fragen, spiegeln die gut geführte Anleitung des Buches wider.

Meine Leseempfehlung für Personen die sich mit dem eigenen Erfolg und Glück in ihren Leben beschäftigen wollen. Eine Reise die anschließend mehr Seiten hat, als diese 158 Seiten des Buches, denn die Autorin lädt ein, selbst persönliche Seiten zu schreiben.

Der Leser investiert Zeit in dieses Buch und erhält einen kompetenten Begleiter auf dem Weg zum Erfolg.

Ein Buch, das zeigt, Erfolg beginnt im Kopf und geht dann durch den ganzen Körper.

Wer eine schnelle vorgefertigte Lösung haben möchte, lässt das Buch besser stehen.

Was wirklich zählt im Leben

Erkenne Deine Stärken und trau dich, erfolgreich zu sein

Das Erfolgscoaching

von Kathrin Emely Springer

erschienen im Mankau Verlag

1. Auflage November 2018

158 Seiten

9,95 €

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/was-wirklich-zaehlt-im-leben-glueck-erfolg-potenzial

