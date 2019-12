tip-Magazin | Kulinarisches | 4. Dezember 2019

Zu St. Martin und zu Weihnachten ist die Zeit für den Gänsebraten. Wie wäre es, wenn es in diesem Jahr mal einen Gänsebraten gibt, der auch die Gänse erfreut?

Dazu gibt’s eine vegane Sauce, Süßkartoffelpüree „Orangina“ und als Dessert „Preiselbeer-Birnen Auflauf“

Guten Appetit!

Zutaten:

2,7 kg fester Tofu

Maisbrot-Füllung

250g kleingeschnittene Zwiebel

250g kleingeschnittener Sellerie

1 Essl. Sesamöl

1/2 Teel. Salbei

1/2 Teel. Thymian

1 Teel. Petersilie

Salz und Pfeffer nach Geschmack

750g in Würfel geschnittenes Weizen-Vollkornbrot

500g in Würfel geschnittenes Maisbrot

100 ml Gemüsebrühe

ggf. 250 g Walnüsse oder Pecannüsse

Zum Bestreichen:

100 ml Sesamöl

4 Eßl. Sojasauce

Zubereitung:

Den Tofu eine Stunde vor der Zubereitung zerquetschen und in einen Seiher in ein dünnes Tuch oder ein sauberes Geschirrtuch packen. Den Seiher auf eine große Schüssel stellen, um die Flüssigkeit aufzufangen. Nun einen schweren Gegenstand auf den Tofu geben, um ihn zu pressen.

Für die Füllung die Zwiebel und den Sellerie im Sesamöl schmoren. Die Gewürze mit den Brotwürfeln mischen. Alles zusammengeben und mit genügend Gemüsebrühe zu einer Masse verbinden. Ggf. noch Nüsse hinzufügen.

Den Backofen auf 200°C / Gas 6 vorheizen.

Den abgetropften Tofu nun mit den Händen so formen, daß ein Hohlraum in der Mitte entsteht. Die Füllung dort hineingeben und festdrücken. Den Tofu nun auf ein gefettetes Backblech geben, dabei das Tuch entfernen. Den Tofu mit 3/4 der Sojasauce-Sesamöl-Mischung bestreichen, mit Folie abdecken und 1 Std. backen. Dann die Folie entfernen, mit der übrigen Flüssigkeit bestreichen und wieder in den Ofen geben. Ohne Abdeckung noch einmal 20 Minuten backen, bis der „Gänsebraten“ goldbraun ist. Auf einer Servierplatte anrichten und mit vegetarischer Soße servieren

Vegane Sauce

Zutaten:

1 kleingeschnittene Zwiebel

2 ELÖl

100 g in Scheiben geschnittene Champignons

5 EL Mehl

400 ml Gemüsebrühe

100 ml Sojasoße

100 ml Wasser

Zubereitung:

Die Zwiebel in dem Öl glasig dünsten. Die Champignons hinzufügen und eine weiter Minute dünsten. Das Mehl, die vegetarische Bouillon und das Wasser in ein Glas mit Deckel geben und durch Schütteln die Zutaten gut vermischen. Zu der Zwiebel und den Pilzen geben. Die Sojasoße untermischen und bei mittlerer Hitze so lange rühren, bis die Soße andickt.

Ergibt 20-24 Portionen

dazu passt:

Süsskartoffeln „Orangina“

Zutaten:

6 gebackene Süßkartoffeln

5 EL Orangensaft

1/2 TLgeriebene Orangenschale

1/2 TL geriebene Zitronenschale

1 TL frische Ingwerwurzel, gerieben

Prise gemahlene Muskatnuß

2 1/2 EL Ahornsirup

Prise Salz, nach Geschmack

leicht geröstete, gehackte Pecannüsse

Zubereitung:

Den Backofen auf 180°C/Gas 4 vorheizen. Die Süßkartoffeln schälen, mit den restlichen Zutaten in eine Küchenmaschine geben und sämig mixen. Das Purée in einer feuerfesten Form ungefähr 15 Minuten backen. Mit den Pecannüssen garnieren und heiß servieren.

Tipp: Einen besonders festlichen Effekt können Sie erzielen, wenn Sie das heiße Püree in ausgehöhlten Orangenhälften servieren und mit Pekannüssen garnieren.

Ergibt 6 Portionen

als Dessert:

Preiselbeer-Birnen Auflauf

Zutaten:

Für die Füllung:

700 g geschälte, entkernte Birnen, in Scheiben geschnitten

175 g frische (oder eingefrorene, aufgetaute) Preiselbeeren

4 EL Zucker

1 EL zerlassene Margarine

1 TL gemahlener Zimt

Knetteig für die Auflaufform:

125 g Margarine

100 g Zucker

1 Prise Salz

250 g Mehl

1/2 Päckchen Backpulver

1/2 Päckchen Vanillezucher

2 EL kaltes Wasser

Für die Streusel:

50 g Zucker

100 g Mehl

50 g weiche Margarine

Zubereitung:

Den Backofen auf 190°C/Gas 5 vorheizen.

Alle Zutaten für die Füllung in eine große Schüssel geben und gut mischen. Darauf achten, daß die Birnenstücke gleichmäßig mit Zimt überzogen sind. Die Mischung in die Auflaufteigkruste geben.

Für die Streusel Zucker, Mehl und Margarine verkneten. Falls erforderlich noch Mehl hinzufügen. Die Streusel gleichmäßig über die Birnenfüllung verteilen, bis sie vollständig überdeckt ist.

Bei 190°C/Gas 5 10 Minuten backen. Dann die Temperatur auf 170°C/Gas 3 verringern und weitere 30 Minuten backen oder solange, bis die Streusel goldbraun und die Birnen und Preiselbeeren weich sind (mit einem Zahnstocher testen). Vor dem Servieren mindestens 1 Stunde lang abkühlen.

Ergibt 8 Portionen.

Das Rezept hat uns freundlicherweise Peta Deutschland e.V. zur Verfügung gestellt.

http://www.peta.de/gaensefreundlicher-gaensebraten#.VGs_8dZ-aRt

