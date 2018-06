tip-Magazin | Bücher | 25. Juni 2018

Schon beim ersten Lesen des Buches war mir die Autorin am Ende des Vorwortes sympathisch. Ein guter Einstieg, wie ich finde. Und spätestens auf Seite 19 hatte ich das Gefühl, wir könnten echte, dicke Freundinnen werden, die Autorin und ich.

Silke Wagner schreibt genau in meiner Sprache. Das Buch ist herrlich normal geschrieben. Offen, direkt, ohne Schnörkel und es drückt kein „Heiligenschein“. Das liebe ich. Und deshalb liebe ich auch dieses Buch. Man erfährt, wie man ganz leicht – auch ohne Räucherkerzen oder aufwändige Rituale – mitten im Alltag – engeren Kontakt zu seiner Seele bekomt. Die Übungen sind einfach, praktisch und effektiv.

Beim zweiten Lesen hat mich meine Seele andere Themen entdecken lassen. Da bin ich an Textstellen „hängengeblieben“, die ich beim ersten Lesen überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Ich bin jetzt schon gespannt auf den 3., 4., 5. Durchgang und freue mich darauf. Herzlichen Dank, liebe Silke Wagner, für dieses Buch.

Heike Pertsch-Raphael

Anti-Stress-Coach und Reikimeisterin

Das schreibt der Verlag dazu:

Wo sitzt die Seele eigentlich? Hat die Seele einen Namen? Wie bekomme ich Zugang zu meiner Seele, und was bedeutet Seelenplan für mich?

Wenn die Seele jedes Einzelnen wirklich allwissend ist und den Seelenplan auf der Erde kennt, warum verlieren wir dann den Zugang zu uns selbst? Warum fühlen wir uns dann oft so leer und fragen uns, warum wir in einer Situation feststecken oder überhaupt leben?

Wären wir glücklicher, wenn wir besser an unsere Seele angebunden wären?

Ungewohnt leise Töne schlägt Silke Wagner in ihrem neuen Buch an. Sie holt die Leserinnen und Leser dort ab, wo sie auf der Suche nach sich selbst gerade stehen.

Wenn die Seele zum Diktat ruft besteht aus wunderbaren Übungen, gepaart mit Selbsterkenntnis. Es ist unfreiwillig komisch, berührend und lehrreich zugleich.

Wer auf der Suche nach seinem Lebenssinn ist, kann sich hier nicht nur wiederfinden, sondern auch beim Ausführen der Übungen einen tiefen Zugang zu sich selbst finden.

Silke Wagner

Wenn die Seele zum Diktat ruft

136 Seiten, A5, broschiert

ISBN 978-3-95531-167-4

Hier das Buch direkt bestellen: http://shop.smaragd-verlag.de/de/wagner-silke-wenn-seele-diktat-ruft

