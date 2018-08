tip-Magazin | Bücher | 16 Stunden her

Schutz und Stärkung für Hochsensible

Mit ihrer Veröffentlichung im Jahre 1996 machte die Psychologin Elaine Aron den neuen Begriff „HSP“ bekannt, im deutschen mit hochsensible oder hochsensitive Person übersetzt. Sylvia Harke, Dipl. Psychologin, begleitet seit Jahren hochsensible Frauen. In ihrem Buch verbindet sie ihre Erfahrungen mit unterschiedlichstem Frauen-Wissen.

Das Buch ist geschrieben für empfindsame Frauen, die ihren eigenen Weg entdecken und gehen wollen.

Wer ein wissenschaftlich geschriebenes Buch erwartet, wird enttäuscht sein. Mit Geschichten, Übungen und Affirmationen wird die Leserin in die unterschiedlichsten Welten geführt, um ihren eigenen Erfahrungsfaden zu spinnen.

Das Buch beginnt mit Fragen, sich selbst zu erkennen und die eigene Einzigartigkeit zu akzeptieren.

Sylvia Harke bietet zur persönlichen Stärkung sieben Wege an. Hier werden unterschiedliche Aspekte gezeigt, wie Heilmassage, Phantasiereise, Abgrenzungsübung und Meditation.

Anhand der sieben weiblichen Archetypen werden die Stärken, Schwächen und Entwicklungsaufgaben dargestellt.

Jedes Kapitel wird mit anderen Inhalten gefüllt, So ist der rote Faden in dem Kapitel „Beziehungen“ die Geschichte „Die kleine Meerjungfrau“ die zu der eigenen Ahnengeschichte führt.

Ein vielschichtiges Buch in dem eine Fülle an Tipps und Ideen für Frauen vorhanden sind.

Durch die Informationen zum Weiterlesen, die Bücher, Filme und Internetseiten beinhalten, gibt es die Möglichkeit die angeschnittenen Methoden zu vertiefen.

Das Buch ist lesefreundlich geschrieben. Eine klare Struktur, die sich in Überschriften und Absätzen zeigt. Grafiken, Auflistungen und Tabellen die liebevoll gestaltet sind, lockern die 285 Seiten auf.

Wenn Frauen zu viel spüren – Schutz und Stärkung für Hochsensible

von Sylvia Harke

im Knaur Menssana Verlag

Originalausgabe September 2017

18,– €

Unsere Rezensentin Sabrina Neumann ist Kommunikations- und Achtsamkeitstrainerin.

Mehr über sie kann man hier erfahren: sane-training.de

