What the bleep do we (k)now?!

Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie viel Einfluss du auf das hast, was um dich herum geschieht oder glaubst du, du bist lediglich Opfer deiner Umstände? Was ist Wirklichkeit? Was sind Gedanken? Woher kommen sie? Wie wirklich ist unsere Realität? Formen Gedanken Realität? Und was sind Emotionen? Wie entstehen sie?

Fragen, die Bleep eindrücklich und nachvollziehbar beantwortet!

„… Bleep ist mit Sicherheit eines der sowohl aufregendsten als auch außergewöhnlichsten Filmereignisse der letzten Jahre“ Kino & CO

„… der Film sprengt gängige Denkmuster.“ Stuttgarter Nachrichten

„… Experten stellen Sinnfrage – spannend!“ TV MOVIE

„… was mir besonders gut gefällt: Der Film stellt unmissverständlich klar, dass wir uns der Verantwortung für unser Leben nicht entziehen können. Die Menschheit befindet sich im Tiefschlaf. Es ist höchste Zeit, endlich aufzuwachen! Im Geiste entscheidet sich die Wirklichkeit!“ (Sängerin Nena)

Diese Filmdokumentation führt zu einem besseren Verständnis unserer persönlichen Lebenssituation und zeigt, wie wir diese verändern können.

Neben den Spielfilmsequenzen kommen Wissenschaftler aus der Gehirnforschung, Medizin, Neurologie und den Naturwissenschaften, wie Ph. d. Fred Alan Wolf, Ph.d. William Tiller, Dr. Masaru Emoto, Dr. Joe Dispenza und Weisheitslehrer, wie Neale Donald Walsh zu Wort.

BLEEP – das Synonym für Spiritualität, Wissenschaft und neues Bewusstsein!

Aktueller denn je!

Hier geht’s direkt zum Film: https://www.spirit-movies-online.de/bleep

