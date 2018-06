Wie du aufhörst, vor deinen Gefühlen davon zu rennen

tip-Magazin | Lebenshilfe | 23 Stunden her

Von Brandon Bays, The Journey

Fühlst du dich, als würdest du durch dein Leben schlafwandeln? Bist du erstarrt oder kannst gar nichts fühlen? Oder ärgerst du dich und kämpfst mit jeder starken Emotion, die in dir aufsteigt?

Wir entwickeln oft Strategien, um Gefühle zu vermeiden, zu unterdrücken oder zu bewältigen und uns von dem abzulenken, was wir wirklich erleben.

Um uns wirklich unserer Gefühle bewusst zu sein und sie zu fühlen, müssen wir tief in uns selbst hinein gehen. Mit geschlossenen Augen entspannst und konzentrierst du dich auf die Teile deines Körpers, in denen du Anspannung oder Schmerzen fühlst. Höre zu, was die Spannung oder das Unbehagen sagt, was es dir mitteilen will. Erlaube allem, was entstehen will, willkommen und anwesend zu sein, zu hören oder zu fühlen.

Benutze diese Methode, um andere Bereiche deines Körpers zu erforschen, die schmerzen und frage: „Wenn diese Spannung sprechen könnte, was würde sie dann sagen?“ Und dann sprich die Worte flüsternd aus. Schaue, wie sich diese Worte anfühlen. Bleib offen für die Erfahrung.

Diese Übung wird dir helfen, dich mit deinem Körper anzufreunden und deine tieferen Gefühle zu entdecken.

Danach flute deinen Körper mit Akzeptanz. Danke deinem Körper, dass er offen und ehrlich ist und auf diese Weise mit dir kommuniziert. Sende deinem Körper Segen und Dankbarkeit.

Emotionen sind das Tor zu deiner Seele, also sind sie eine Möglichkeit für dich, dich zu öffnen und eine Beziehung zu deinem tiefsten Inneren aufzubauen.

Höre immer auf deinen Körper, denn in ihm liegen deine Gefühle.

