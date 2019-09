Wie du dein wahres Selbst aufdeckst

tip-Magazin | The Journey | 5 Stunden her

von Brandon Bays

Wir haben alle ein bestimmtes Bild geschaffen, eine falsche Identität, die wir der Welt vermitteln und wir tun so, als wäre sie real. Wir sind daran interessiert, diese Identität bestätigt zu halten, obwohl wir tief im Innern wissen, dass es ein Schein ist, eine Fälschung. Wenn uns also jemand kritisiert oder etwas Schädliches sagt, von dem wir denken, dass es wahr sein könnte, kann es seelenzerstörende, identitätsbedrohende Gefühle hervorrufen. Dann versuchen wir noch stärker, beharrlicher, dieses falsche Bild in die Welt zu projizieren und uns selbst und andere davon zu überzeugen, dass unsere Maske, unser Anspruch real ist.

Um authentischer leben zu können, können wir mit einer Methode namens Selbsterforschung beginnen.

Wenn du das Gefühl hast, dass du eine Idee davon lebst, wie du denkst, dass du sein solltest oder wer du sein möchtest, anstatt wer du wirklich bist, wird dir die Selbsterforschung helfen. Sie wird dir ermöglichen, auf ein tiefes, essenzielles Selbst zuzugreifen, das geräumig und authentisch ist.

Eine Möglichkeit, wie du diese Frage angehen kannst, ist, sich Zeit zu nehmen und ruhig zu werden. Entspanne dich einfach, schließe deine Augen und lass sich alles Bewusstsein in dir niederlassen. Dann lade deinen Verstand ein, sich zu entspannen, bis er still ist. Dann frage flüsternd: „Wer bin ich? … Wer bin ich wirklich?“

Forsche sanft weiter und du wirst die alltäglichen, typischen Rollen und Etiketten für dich selbst verlieren. Sie werden fortschreitend wegfallen und du wirst dich in eine geräumige Leere öffnen, die unendlich, allgegenwärtig ist.

Dies ist das wahre Selbst. Es ist selbstverständlich, offensichtlich und überraschend glückselig, diese ewige Wahrheit zu entdecken und zuzugeben.

Dein echtes Selbst zu finden ist eine kraftvolle Übung. Es erlaubt all den falschen Identitäten, die du für dich selbst gebaut hast, zu bröckeln und wegzufallen. Sie enthüllt das intelligente Bewusstsein, die reine Erkenntnis, die strahlende Präsenz der universellen Liebe, die deine wahre Essenz ist.

Brandon Bays live in München vom 01 – 03.11.2019 und weitere Journey Seminare mit Bettina Hallifax finden am 12 – 13. In Fulda und vom 23 – 24.11. in Berlin statt.

www.BrandonBays.de

www.facebook.com/www.brandonbays.de/

Share this: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge