Wie du mehr Glück in deinem Leben erfährst

Von Brandon Bays

Wenn du einen sehr aktiven Lebensstil lebst, ist es fast zu einfach, in den Stress, der damit einhergeht, verstrickt zu werden. Eine Familie, eine Karriere und ein soziales Leben in Einklang zu bringen … ist nicht einfach.

Vielleicht bemerkst du sogar, dass du selbst zu erschöpft bist, um dich zu amüsieren. Du denkst immer voraus oder schaust zurück, aber wertschätzt nie das Jetzt.

Wir leben selten im Moment. Stattdessen denken wir immer darüber nach, wie wir die Zukunft steuern und immer einen Schritt voraus sein können.

Um Glückseligkeit und Liebe zu erfahren, müssen wir anwesend sein und all unser Bewusstsein auf den Moment bringen.

Wie machen wir das?

Finde einen passenden Zeitpunkt und einen geeigneten Ort und entscheide dich dafür, eine Pause einzulegen, alles Tun und Denken für einen Moment zu stoppen. Bringe all deine Präsenz und dein Bewusstsein in das Hier und Jetzt, in diesen Augenblick. Schließe deine Augen und wende alles Bewusstsein nach innen. Entspanne dich und lade deinen Verstand ein, langsam loszulassen, zu entspannen, zu verlangsamen … bis er zur Ruhe kommt. Lass dich nach innen gehen, gib dich völlig dem Moment hin.

Du wirst bemerken, dass es immer eine Unterströmung von Stille und Frieden gibt. Es ist die Wiege, in der alle Lebenserfahrungen erscheinen. Wenn du dich dann weiter nach innen begibst, wird ein Gefühl von weiträumigem Wohlergehen, ein ‚Sein‘ entstehen. Wenn du dir erlaubst, direkt hineinzufallen, wirst du Glückseligkeit finden.

Wann immer du dir erlaubst, vollkommen präsent zu sein, wenn du jeden Widerstand gegen das, was ist, stoppst, wirst du feststellen, dass du auf eine sehr natürliche, flüssige Weise geführt wirst und alltägliche Aufgaben, von niederen Dingen bis zu komplizierten Prozeduren, leichter erledigt werden, sogar mühelos.

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den Moment richten und uns der Aufgabe widmen, wird es deinem ganzen Wesen und Körper ermöglichen, ruhig und gelassen zu sein. Natürliche Freude, Glückseligkeit und Frieden entstehen aus der Gegenwart.

