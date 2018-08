Wie Sie sich „magnetisch“ machen für das, was sein soll…

tip-Magazin | Anders Leben | 12 Stunden her

… und alles, was dafür erforderlich ist, in Ihr Leben ziehen.

Jeder Mensch ist ein Energiefeld mit einer ganz individuellen Schwingung. Diese Schwingung senden wir ständig aus und „bestellen“ damit beim Leben „entsprechende Ereignisse“. Unbewusst „wählen“ Sie so ständig Ihre Lebensumstände, und das Leben zeigt Ihnen, was Sie so „gewählt“ haben, als Ihre erlebte Realität. Entscheidend ist, worauf Ihr Schicksals-Empfänger „Aufmerksamkeit“ vorwiegend eingestellt ist: Auf Mangel oder auf Fülle.

Sie können Ihre Realität dauerhaft nur ändern, indem Sie Ihr So-sein, Ihre „Handy-Nummer“ ändern. Jede Änderung Ihrer „energetischen Signatur“ führt sofort zu einer Änderung Ihrer Zukunft.

Sie können jederzeit ganz einfach Ihre Schwingung ändern, durch gute Laune – ein wunderbares Wohlgefühl, mit dem Sie sich erfüllen. Mit Freude und mit Dankbarkeit und sympatisch sein und im gleichen Augenblick ändet sich Ihr „Dauerauftrag“ an das Leben für entsprechende Ereignisse – und damit die Richtung Ihres „Schicksals-Magneten“. Damit bestimmen Sie Ihr Leben.

Machen Sie sich einmal bewusst, welche Energiequalität Sie gerade aussenden, welche „Handy-Nummer“ Sie gerade bewusst oder unbewusst „wählen“ und ob es das ist, was Sie wirklich wollen. Ihr So-sein von heute ist Ihr Schicksal von morgen.

Die wichtigste „Anweisung“ ist Ihr So-sein, Ihr „erwachtes Bewusstsein“, Ihr bewusstes Leben als „ungetrennter Teil des Einen“, als „liebevolle Präsenz des Allerhöchsten“. Damit ziehen Sie ständig wie ein Magnet „entsprechende Ereignisse“ in Ihr Leben. Realität ist Ihr verwirklichtes So-sein. Das geschieht am einfachsten durch Danken, aber wichtig ist, dass Sie die Dankbarkeit wirklich fühlen. Sie können dafür auch einen „Dauerauftrag“ erteilen und durch die „Macht der Wiederholung“ in Ihrem Unterbewusstsein als Gewohnheit „verankern“. Sie sind der Schöpfer und das Leben befolgt getreulich Ihre „Anweisungen“.

Sie machen sich „magnetisch“ für die Erfüllung, indem Sie zuerst den „Armen“, den „Erfolglosen“, den „Unglücklichen“ loslassen. Alle Hindernisse, Begrenzungen und Vorstellungen loslassen. Alle Hindernisse, Begrenzungen und Vorstellungen loslassen.

Sie machen sich „magnetisch“, indem Sie sich mit der Energie der „erfüllten Absicht“ erfüllen und sich als „Bauherr Ihrer Realität“ fühlen – indem Sie hineingehen in den, der es geschafft hat, der am Ziel ist– und dankbar leben in der Energie „Es ist vollbracht“.

Schaffen Sie sich also ein möglichst großes Guthaben an Wohlfühl-Energie durch ständige gute Laune, durch ein wunderbares Wohlgefühl, mit dem Sie sich so oft wie möglich erfüllen. Dann halten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was Sie verwirklichen wollen, indem Sie sich am Ziel, in der Erfüllung, im „erfolgten Erfolg“ erleben.

Fühlen Sie dabei die Freude, Dankbarkeit und Erleichterung, dass Sie es geschafft haben. Verwandeln Sie so alle Aspekte Ihres Lebens in Ihr „inneres Ideal“ und erleben Sie, dass Sie Realität so „umfühlen“ können.

Verzaubern Sie Ihr ganzes Leben durch die „Macht des Wohlfühlens“, Ihren „inneren Reichtum“, den Sie jederzeit beliebig vermehren können. Es ist die die „Lizenz zum Gelddrucken“. Sie können beliebig viel herstellen, werden so immer „vermögender“ und schaffen sich mit diesem Guthaben die Welt, in der Sie leben möchten. Alles, was Sie dazu brauchen, haben Sie immer bei sich und Sie können gleich hier anfangen, unermesslich reich zu werden und sich ein wirklich „märchenhaftes“ Leben schaffen – durch die „Macht des Wohlfühlens“.

Ihr neues, „märchenhaftes Leben“ hat soeben begonnen!

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

